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ГУР: россияне планируют перебросить часть военной техники из Сирии в Ливию

ГУР: россияне планируют перебросить часть военной техники из Сирии в Ливию

Киев  •  УНН

 • 5802 просмотра

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Российские военные корабли направляются к базе в Тартусе для вывоза техники и вооружения в Ливию. К операции привлекут пять судов, включая десантные корабли «Иван Грен» и «Александр Отраковский».

россияне планируют перебросить в Африку часть военной техники из Сирии, сообщает ГУР МОУ, пишет УНН.

Детали 

"На военно-морской базе в сирийском городе Тартус россияне ожидают свои военные корабли для вывоза военной техники и вооружения. На территории базы в Тартусе находятся, в частности, наемники подконтрольного министерству обороны рф "африканского корпуса", - сообщили в ГУР.

По данным разведки, 5 января 2025 года в Тартус ожидают большие десантные корабли России, такие как "Иван Гринь" и "Александр Отраковский", а также сухогрузное судно "Sparta", которые сейчас находятся на переходе в акватории Средиземного моря. На борту "Отраковского", как указано, находится начальник штаба 121 бригады десантных кораблей капитан 1-го ранга Юрий Давитян.

"8 января 2025 года в Тартус планируют зайти еще два российских судна - универсальное грузовое судно Sparta II и танкер "Иван Скобелев", которые сейчас намерены пересечь Гибралтарский пролив", - сообщили в ГУР.

"Грузовые корабли Sparta и Sparta II россияне планируют привлечь для перевозки военной техники и вооружений из Сирии в Ливию", - указали в разведке.

Также отмечается, что еще один военный корабль россии из состава оперативного соединения вмф рф в Средиземном море - фрегат "Адмирал Головко" - планирует осуществить дозаправку.

В то же время, на одном из аэродромов во владимирской области россии, как сообщается, разгружены бронетранспортеры, вероятно, вывезенные из Сирии.

Напомним 

Секретарь переходного правительства Сирии Обейда Арнаут призвал Россию пересмотреть свое военное присутствие в стране после свержения режима Асада. Новая власть ведет переговоры с другими странами и стремится наладить международные отношения.

Алина Волянская

Алина Волянская

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