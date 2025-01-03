ГУР: росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії в Лівію
Київ • УНН
Російські військові кораблі прямують до бази в Тартусі для вивезення техніки та озброєння до Лівії. До операції залучать п'ять суден, включаючи десантні кораблі "Іван Ґрєн" та "Олександр Отраковський".
росіяни планують перекинути до Африки частину військової техніки з Сирії, повідомляє ГУР МОУ, пише УНН.
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"На військово-морській базі у сирійському місті Тартус росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння. На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міністерству оборони рф "африканського корпусу"", - повідомили у ГУР.
За даними розвідки, 5 січня 2025 року у Тартус очікують на великі десантні кораблі росії, такі як "іван ґрєн" і "алєксандр отраковскій", а також суховантажне судно "Sparta", які наразі перебувають на переході в акваторії Середземного моря. На борту "отраковського", як вказано, знаходиться начальник штабу 121 бригади десантних кораблів капітан 1-го рангу Юрій Давітян.
"8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер "іван скобєлєв", які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку", - повідомили у ГУР.
"Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії", - вказали у розвідці.
Також зазначається, що ще один військовий корабель росії зі складу оперативного з’єднання вмф рф Середземному морі - фрегат "адмірал ґоловко" - планує здійснити дозаправку.
Водночас, на одному з аеродромів у володимирській області росії, як повідомляється, розвантажено бронетранспортери, ймовірно, вивезені з Сирії.
Нагадаємо
Секретар перехідного уряду Сирії Обейда Арнаут закликав росію переглянути свою військову присутність в країні після повалення режиму Асада. Нова влада веде переговори з іншими країнами та прагне налагодити міжнародні відносини.