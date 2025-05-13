У столиці Лівії вбито високопосадовця "уряду національної єдності": у Триполі масові зіткнення
Київ • УНН
У столиці Лівії Тріполі відбуваються зіткнення через вбивство Абдулгані аль-Кіклі. Міжнародний аеропорт Мітіга припинив роботу, громадян закликають не виходити на вулицю.
У столиці Лівії Тріполі спалахнули зіткнення, чути вибухи та інтенсивна стрілянина. Про це повідомляє місцеве видання Al-Wasat, інформує УНН.
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Зазначається, що причиною зіткнень стало вбивство голови Апарату підтримки стабільності президентської ради Абдулгані аль-Кіклі, відомого як "Ганіва".
Міністерство внутрішніх справ "тимчасового уряду національної єдності" закликало всіх громадян Тріполі "заради власної безпеки залишатися вдома та не виходити на вулицю"
Також повідомляється, що роботу міжнародного аеропорту Мітіга у місті припинено, рейси перенаправлені до міста Місурата.
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У січні Головне управління розвідки Міноборони Україн повідомляло, що росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії в Лівію.
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