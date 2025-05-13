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У столиці Лівії вбито високопосадовця "уряду національної єдності": у Триполі масові зіткнення

Київ • УНН

 • 734 перегляди

У столиці Лівії Тріполі відбуваються зіткнення через вбивство Абдулгані аль-Кіклі. Міжнародний аеропорт Мітіга припинив роботу, громадян закликають не виходити на вулицю.

У столиці Лівії вбито високопосадовця "уряду національної єдності": у Триполі масові зіткнення

У столиці Лівії Тріполі спалахнули зіткнення, чути вибухи та інтенсивна стрілянина. Про це повідомляє місцеве видання Al-Wasat, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що причиною зіткнень стало вбивство голови Апарату підтримки стабільності президентської ради Абдулгані аль-Кіклі, відомого як "Ганіва".

Міністерство внутрішніх справ "тимчасового уряду національної єдності" закликало всіх громадян Тріполі "заради власної безпеки залишатися вдома та не виходити на вулицю"

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що роботу міжнародного аеропорту Мітіга у місті припинено, рейси перенаправлені до міста Місурата.

Нагадаємо

У січні Головне управління розвідки Міноборони Україн повідомляло, що росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії в Лівію.

У Лівії знайшли масові поховання мігрантів: що відомо про трагічні знахідки07.02.25, 03:41 • 32668 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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