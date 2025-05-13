В столице Ливии убит высокопоставленный чиновник "правительства национального единства": в Триполи массовые столкновения
Киев • УНН
В столице Ливии Триполи происходят столкновения из-за убийства Абдулгани аль-Кикли. Международный аэропорт Митига прекратил работу, граждан призывают не выходить на улицу.
В столице Ливии Триполи вспыхнули столкновения, слышны взрывы и интенсивная стрельба. Об этом сообщает местное издание Al-Wasat, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что причиной столкновений стало убийство председателя Аппарата поддержки стабильности президентского совета Абдулгани аль-Кикли, известного как "Ганива".
Министерство внутренних дел "временного правительства национального единства" призвало всех граждан Триполи "ради собственной безопасности оставаться дома и не выходить на улицу"
Также сообщается, что работу международного аэропорта Митига в городе приостановлено, рейсы перенаправлены в город Мисурата.
Напомним
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