У межах доби ворог 548 разів обстріляв Запорізьку область: поранено двох жінок та чоловіка
Київ • УНН
За минулу добу окупанти завдали 548 ударів по Запорізькій області, в тому числі по 10 населених пунктах, в тому числі 5 авіаударів, 220 атак безпілотників, 22 запуски реактивних систем залпового вогню і 301 обстріл, в результаті чого надійшло 10 повідомлень про руйнування житла і поранення 3 мирних жителів.
Протягом останньої доби окупанти вдарили по Запорізькій області 548 разів, уразивши 10 населених пунктів. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що ворожі сили здійснили 5 авіаційних ударів по Цвітковому та Кам'янському. Також зафіксовано 220 атак безпілотних літальних апаратів на Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку. Удари з ракетних систем залпового вогню були спрямовані на Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку та Малинівку, загалом їх було 22. Додатково, 301 артобстріл наклався на території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Степногірська.
Додамо
За інформацією, надійшло 10 повідомлень про руйнування житла в результаті обстрілу. Крім того, було поранено 2 жінок та чоловіка внаслідок ворожих атак.
Окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області09.06.24, 07:38 • 41445 переглядiв