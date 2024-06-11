В пределах суток враг 548 раз обстрелял Запорожскую область: ранены две женщины и мужчина

В течение последних суток оккупанты ударили по Запорожской области 548 раз, поразив 10 населенных пунктов. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вражеские силы совершили 5 авиационных ударов по Цветковому и Каменскому. Также зафиксировано 220 атак беспилотных летательных аппаратов на Гуляйполе, малую Токмачка, Левадное, роботы не, Малиновку и Новоандреевку. Удары с ракетных систем залпового огня были направлены на Работино, малую Токмачку, Новоандреевку и Малиновку, всего их было 22. дополнительно, 301 артобстрел наложился на территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Степногорска.

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По информации, поступило 10 сообщений о разрушении жилья в результате обстрела. Кроме того, были ранены 2 женщины и мужчина в результате вражеских атак.

Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области