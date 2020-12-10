У метро Києва запевнили, що працюватимуть під час локдауну

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Київський метрополітен працюватиме під час жорсткого "карантину зимових канікул". Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський, передає УНН.

“Метрополітен працюватиме під час карантину зимових канікул. Однак закликаю користуватися громадським транспортом, як наземним, так і підземним, за реальної необхідності. Ми проводимо посилену дезінфекцію пасажирських зон та рухомого складу”, - зазначив Брагінський.

За його словами, важливим є дотримання простих правил - носити маску та мити руки після вулиці і залишатись вдома, якщо є ознаки хвороби.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що робота транспорту, а саме метро, автотранспорту, маршрутних таксі і авіатранспорту - не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року.

Як повідомляв УНН, уряд підтримав введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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