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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72871 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96024 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115346 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150453 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198746 просмотра

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В метро Киева заверили, что будут работать во время локдауна

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киевский метрополитен будет работать во время жесткого "карантина зимних каникул". Об этом на своей странице в Facebook написал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, передает УНН.

"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул. Однако призываю пользоваться общественным транспортом, как наземным, так и подземным, при реальной необходимости. Мы проводим усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава", - отметил Брагинский.

По его словам, важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы и оставаться дома, если есть признаки болезни.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что работа транспорта, а именно метро, автотранспорта, маршрутных такси и авиатранспорта - не будет останавливаться во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года.

Как сообщал УНН, правительство поддержало введение жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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