В метро Киева заверили, что будут работать во время локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киевский метрополитен будет работать во время жесткого "карантина зимних каникул". Об этом на своей странице в Facebook написал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, передает УНН.
"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул. Однако призываю пользоваться общественным транспортом, как наземным, так и подземным, при реальной необходимости. Мы проводим усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава", - отметил Брагинский.
По его словам, важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы и оставаться дома, если есть признаки болезни.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что работа транспорта, а именно метро, автотранспорта, маршрутных такси и авиатранспорта - не будет останавливаться во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года.
Как сообщал УНН, правительство поддержало введение жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.