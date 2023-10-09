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У Маріупольський район прибули новосформовані підрозділи рф - мер Андрющенко

У Маріупольський район прибули новосформовані підрозділи рф - мер Андрющенко

Київ • УНН

 • 733266 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Вперше з квітня цього року було зафіксовано прибуття нових підрозділів армії рф у складі до 5 тисяч у Маріупольський район, повідомив у понеділок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Цитата

“Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах - дві гармати”, - написав Андрющенко у Telegram.

З його слів, у Маріупольський район прибуло до 5 тисяч військових рф.

Як повідомляється, останнє подібне прибуття російських підрозділів фіксувалось в квітні 2023 року.

“Разом з тим, посиленні переміщення систем ППО в та навколо міста вже без дотримання глобальних заходів безпеки. Вздовж узбережжя від с. Мелекіно в напрям Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв’язку”, - додав Андрющенко.

Доповнення

У вересні через Маріуполь в напрямку Новоазовська Донецької області зафіксували переміщення понад 20 вантажівок з особовим складом ворога.

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