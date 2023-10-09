В Мариупольский район прибыли ново сформированные подразделения рф-мэр Андрющенко.
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Впервые с апреля этого года было зафиксировано прибытие новых подразделений армии рф в составе до 5 тысяч в Мариупольский район, сообщил в понедельник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
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“Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие новосформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах-две пушки”, - написал Андрющенко в Telegram.
По его словам, в Мариупольский район прибыло до 5 тысяч военных рф.
Как сообщается, последнее подобное прибытие российских подразделений фиксировалось в апреле 2023 года.
“Вместе с тем, усилении перемещения систем ПО в и вокруг города уже без соблюдения глобальных мер безопасности. Вдоль побережья от с. Мелекино в направление Бердянска фиксируем дополнительное развертывание систем псвязи”, - добавил Андрющенко.
Дополнение
В сентябре через Мариуполь в направлении Новоазовска Донецкой области зафиксировали перемещение более 20 грузовиков с личным составом врага.