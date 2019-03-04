КВУ: у лютому більшість кандидатів у президенти пропустили майже всі голосування Ради

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. 14 із 16 депутатів-кандидатів у Президенти майже не голосували в Раді в лютому. Про це йдеться у звіті Комітету виборців України, де проаналізували участь кандидатів у президенти у голосуваннях Ради, передає УНН.

Із 16 депутатів-кандидатів у Президенти лише 2 взяли участь бодай у половині голосувань парламенту за місяць. Це Віктор Кривенко, який взяв участь в 70% голосувань і Юрій Тимошенко, який долучився до 69% голосувань.

В інших кандидатів показники значно нижчі. Дмитро Добродомов взяв участь в 36% голосувань, Ольга Богомолець – 33%, Юрій Дерев’янко – 30%, Олександр Шевченко – 28%, Юлія Тимошенко – 27%, Олександр Вілкул – 17%, Сергій Каплін – 16%, Олег Ляшко – 13%.

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Шестеро політиків взяли участь менше, ніж в 10% голосувань. Це Юрій Бойко (8% голосувань), Аркадій Корнацький (6%), Віктор Бондар (2%), Сергій Тарута (1%), Віталій Купрій (1%), Євгеній Мураєв (0, 97%). За місяць відбулося 12 пленарних засідань Ради. Із них В. Кривенко був письмово зареєстрований на 12, Юрій Тимошенко – 9, Д. Добродомов – 5, О. Богомолець – 9, Ю. Дерев’янко – 9, О. Шевченко – 7, Юлія Тимошенко – 8, О. Вілкул – 6, С. Каплін – 6, О. Ляшко – 8, Ю. Бойко – 12, А. Корнацький – 2, В. Бондар – 2, С. Тарута – 2, В. Купрій – 4, Є. Мураєв – 1. Офіційно депутати не пропускали засідання з поважних причин (хвороба, відпустка), тому мали б брати участь в усіх голосуваннях Ради.

Щодо відпусток на період виборів, то Закон не передбачає такої можливості для народних депутатів. Відповідно до ч. 1 ст. 65 Закону "Про вибори Президента України" кандидат на пост Президента України (крім кандидата на пост Президента України, який є Президентом України або народним депутатом України) має право на отримання неоплачуваної відпустки на період його участі у виборчому процесі виборів Президента України. Всього в лютому відбулося 206 голосувань.

У КВУ нагадали, що вісім кандидатів у президенти забули у своїх програмах про Крим і Донбас.

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