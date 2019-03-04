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КИУ: в феврале большинство кандидатов в президенты пропустили почти все голосования Рады

КИУ: в феврале большинство кандидатов в президенты пропустили почти все голосования Рады

Киев  •  УНН

 • 5792 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. 14 из 16 депутатов-кандидатов в президенты почти не голосовали в Раде в феврале. Об этом говорится в отчете Комитета избирателей Украины, где проанализировали участие кандидатов в президенты в голосованиях Рады, передает УНН.

Из 16 депутатов-кандидатов в президенты лишь 2 приняли участие хотя бы в половине голосований парламента за месяц. Это Виктор Кривенко, который принял участие в 70% голосований и Юрий Тимошенко, который присоединился к 69% голосований.

У других кандидатов показатели значительно ниже. Дмитрий Добродомов принял участие в 36% голосований, Ольга Богомолец - 33%, Юрий Деревянко - 30%, Александр Шевченко - 28%, Юлия Тимошенко - 27%, Александр Вилкул - 17%, Сергей Каплин - 16%, Олег Ляшко - 13%.

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Шесть политиков приняли участие менее, чем в 10% голосований. Это Юрий Бойко (8% голосований), Аркадий Корнацкий (6%), Виктор Бондарь (2%), Сергей Тарута (1%), Виталий Куприй (1%), Евгений Мураев (0,97%). За месяц состоялось 12 пленарных заседаний Рады. Из них В. Кривенко был письменно зарегистрирован на 12, Юрий Тимошенко - 9, Д. Добродомов - 5, А. Богомолец - 9, Ю. Деревянко - 9, А. Шевченко - 7, Юлия Тимошенко - 8, А. Вилкул - 6, С. Каплин - 6, А. Ляшко - 8, Ю. Бойко - 12, А. Корнацкий - 2, В. Бондарь - 2, С. Тарута - 2, В. Куприй - 4, Е. Мураев - 1. Официально депутаты не пропускали заседания по уважительным причинам (болезнь, отпуск), поэтому должны участвовать во всех голосованиях Рады.

Касательно отпусков на период выборов, то Закон не предусматривает такой возможности для народных депутатов. Согласно ч. 1 ст. 65 Закона "О выборах Президента Украины" кандидат на пост Президента Украины (кроме кандидата на пост Президента Украины, который является Президентом Украины или народным депутатом Украины) имеет право на получение неоплачиваемого отпуска на период его участия в избирательном процессе выборов Президента Украины. Всего в феврале провели 206 голосований.

В КИУ напомнили, что восемь кандидатов в президенты забыли в своих программах о Крыме и Донбассе.

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