У Львові почали демонтувати Монумент слави
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Львові від сьогодні розпочали демонтаж частини "Монументу слави". Про це на прес-конференції повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, передає УНН.
"Від сьогодні розпочинаємо демонтаж 30-метрової аварійної стели, що є частиною Монументу слави на вул. Стрийській. Роботи з демонтажу будуть завершені до 31 грудня цього року. Демонтаж стели коштуватиме міському бюджету 295,8 тисяч гривень", – повідомив Москаленко.
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Нагадаємо, у Львові Монумент слави обгородили парканом.
Як повідомляв УНН, у Львові обмалювали паркан біля Монументу Слави у Львові: троє хуліганів наносили білою фарбою написи на металевій огорожі.