Во Львове начали демонтировать Монумент славы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во Львове с сегодняшнего дня начали демонтаж части "Монумента славы". Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, передает УНН.
"С сегодняшнего дня начинаем демонтаж 30-метровой аварийной стелы, которая является частью Монумента славы на ул. Стрыйской. Работы по демонтажу будут завершены до 31 декабря этого года. Демонтаж стелы будет стоить городскому бюджету 295,8 тысяч гривен", – сообщил Москаленко.
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Напомним, во Львове Монумент славы огородили забором.
Как сообщал УНН, во Львове обрисовали забор возле Монумента Славы во Львове: трое хулиганов наносили белой краской надписи на металлической ограде.