У Львові обгородили парканом Монумент слави
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Львові парканом обгородили Монумент слави на вулиці Стрийській, який планують демонтувати. Про це повідомляє кореспондент УНН.
У середу 18 квітня виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення коштів на обгородження Монументу слави у Львові. На роботи виділено 413,6 тис. гривень.
Наразі обгороджено основну частину Монументу.
“Рішення про обгородження Монументу мало б зняти всяку напругу. Таке обгородження потрібно для того, щоб розпочати демонтажні роботи Монументу. Така огорожа є для того, щоб нічим не загрожувати людям. Демонтаж розпочнуть із стели”, — розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Нагадаємо, міська рада Львова прийняла рішення про демонтаж аварійних конструкцій в Монументі. На його місці мають облаштувати громадський простір. Однак наразі невідомо, коли його почнуть формувати.
Як повідомляв УНН, 15 лютого у Львові невідомі розбили плити та обписали Монумент бойової слави радянських Збройних сил, який розташований на вулиці Стрийській.