Львівська мерія дала дозвіл на демонтаж Монументу слави
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні міськвиконком Львівської міської ради дав остаточний дозвіл на демонтаж 30-метрового пілону Монументу Слави, про це повідомляє кореспондент УНН.
Підготовчі роботи з демонтажу стели стартують вже з 26 лютого.
“Найперше стелу обстежать, обгородять, замовлять техніку, яка буде здійснювати демонтаж. Вартість робіт визначать вже після замовлення проекту та техніки”, – розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
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Наразі остаточно невідомо, що буде на місці тридцятиметрового пілону.
Нагадаємо, 15 лютого у Львові невідомі розбили плити та обписали Монумент бойової слави радянських Збройних сил, який розташований на вулиці Стрийській.