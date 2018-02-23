Львовская мэрия дала разрешение на демонтаж Монумента славы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня горисполком Львовского городского совета дал окончательное разрешение на демонтаж 30-метрового пилона Монумента Славы. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Подготовительные работы по демонтажу стелы стартуют уже с 26 февраля.
“Прежде всего стелу обследуют, огородят, закажут технику, которая будет осуществлять демонтаж. Стоимость работ определят уже после заказа проекта и техники”, – рассказал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
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Пока окончательно неизвестно, что будет на месте тридцатиметрового пилона.
Напомним, во Львове неизвестные разбили плиты и исписали Монумент боевой славы советских Вооруженных сил, который расположен на улице Стрыйской.