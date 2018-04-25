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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове огородили забором Монумент славы

Киев • УНН

 • 32344 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Во Львове забором огородили Монумент славы на улице Стрыйской, который планируют демонтировать. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Во Львове огородили забором Монумент славы

В среду 18 апреля исполнительный комитет Львовского горсовета согласовал выделение средств на ограждение Монумента славы во Львове. На работы выделено 413,6 тыс. гривен.

Сейчас огорожено основную часть Монумента.

"Решение об ограждении Монумента должно снять любое напряжение. Такое ограждение нужно для того, чтобы начать демонтажные работы Монумента. Такая ограда для того, чтобы ничем не угрожать людям. Демонтаж начнут со стелы", - рассказал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Напомним, городской совет Львова принял решение о демонтаже аварийных конструкций в Монументе. На его месте должны обустроить общественное пространство. Однако пока неизвестно, когда его начнут формировать.

Как сообщал УНН, 15 февраля во Львове неизвестные разбили плиты и исписали Монумент боевой славы советских Вооруженных сил, который расположен на улице Стрыйской.

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