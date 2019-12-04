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У Львові хірурги-онкологи видалили гігантську 20-кілограмову пухлину

У Львові хірурги-онкологи видалили гігантську 20-кілограмову пухлину

Київ • УНН

 • 26775 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі провели складну операцію із видалення гігантської пухлини. Операцію, яка тривала три години, провів хірург-онколог, заступник директора онкологічного центру Олег Дуда, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

За його словами, 60-річна пацієнтка була госпіталізована у тяжкому стані. Протягом року вона була вдома і майже не вставала з ліжка.

Лікарі прийняли рішення якнайшвидше провести хірургічне втручання. Однак, до операції жінку готували впродовж місяця.

ʺЗараз ми маємо гістологічне заключення. Це доброякісна пухлина – фіброліпома гігантських розмірів... У світовій літературі описано лише два таких випадки. У першому випадку пухлина важила 24 кг, а в другому – 16 кг. Таке трапляється дуже рідко. Після того, як ми опишемо цей складний клінічний випадок, це буде єдиний такий описаний випадок в Україні і другий за розміром у світі. Йдеться про рідкісну гігантську пухлину, яка не є онкологічними захворюваннями, але не дає жити людині. Ще один ризик полягає у тому, що з часом такі пухлини можуть перероджуватися у злоякісніʺ, - сказав хірург-онколог.

Для лікарів із великим досвідом роботи цей клінічний випадок був нетиповим, адже подібних операцій раніше не проводили у Львові та загалом в Україні. Тому операційна була переповнена лікарями, які хотіли спостерігати за ходом оперативного втручання.

Як пише видання, після операції жінка час ще буде у лікарні, за її станом надалі спостерігатимуть фахівці у відділенні реконструктивної хірургії.

Нагадаємо, 23-кілограмову пухлину видалили у мешканки Болгарії.

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