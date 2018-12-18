У Львівській міськраді розповіли про ситуацію з левами на цвинтарі орлят

"Якщо говорити про ситуацію, яке є з левами, протягом останнього часу зберігається ряд провокацій. Одна з них була минулої неділі (9 грудня - ред.), коли затримали чотирьох молодих людей з Польщі. Один з них намагався конструкцію, у якій знаходилися леви, розбити, зняти частину цієї конструкції. Оскільки в нас встановлені камери, здійснюється піша охорона, то їх було одразу зловлено на гарячому, передано до поліції, Служби безпеки України", - повідомив Москаленко.

Він пояснив: скульптури наразі закриті у конструкціях, тому що "немає рішення щодо того, що на полі військових польських поховань леви мають право бути розміщені". Крім того, скульптури перебувають на реставрації.

"Відповідно вони є закритими на реконструкцію. Станом на сьогодні ніякого іншого рішення щодо того, що вони мають бути відкритими, немає. Відповідно те, що вони перебувають у конструкціях, – це один з елементів того, щоб можна було здійснювати їхню реконструкцію. Яка їхня (левів – ред.) подальша доля, має вирішуватися на рівні двох держав. Оскільки... було підписано протоколи двох держсекретарів цих двох країн (України та Польщі – ред.), коли меморіал (меморіал орлят – ред.), власне, був урочисто відкритий", – зазначив Москаленко.

Як повідомляв УНН, 9 грудня затримали чотирьох молодих осіб за спробу пошкодити конструкції біля скульптур левів на Личаківському цвинтарі у Львові.

Нагадаємо, депутати Львівської обласної ради проголосували за знесення скульптур левів з цвинтаря орлят, що розташовані на Личаківському кладовищі.

В Інституті національної пам’яті Польщі заявили, що скульптури левів мають залишатися на цвинтарі орлят, оскільки не можуть становити загрозу для суверенітету й незалежності України. У МЗС Польщі зазначили, що рішуче проти знесення скульптур.



Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що питання щодо знесення скульптур левів залишається у відповідальності міськради.