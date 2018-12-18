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Во Львовском горсовете рассказали о ситуации со львами на кладбище орлят

Киев • УНН

 • 8638 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В последнее время сохраняется ряд провокаций в отношении скульптур львов, расположенных на кладбище орлят во Львове. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Во Львовском горсовете рассказали о ситуации со львами на кладбище орлят

"Если говорить о ситуации, которая является со львами, в последнее время сохраняется ряд провокаций. Одна из них была в минувшее воскресенье (9 декабря - ред.), когда задержали четырех молодых людей из Польши. Один из них пытался конструкцию, в которой находились львы, разбить, снять часть этой конструкции. Поскольку у нас установлены камеры, осуществляется пешая охрана, то их было сразу взято с поличным, передано в полицию, Службе безопасности Украины", - сообщил Москаленко.

Он пояснил: скульптуры пока закрыты в конструкциях, так как "нет решения о том, что на поле военных польских захоронений львы имеют право быть размещены". Кроме того, скульптуры находятся на реставрации.

"Соответсвенно они являются закрытыми на реконструкцию. На сегодня никакого другого решения относительно того, что они должны быть открытыми, нет. Соответственно то, что они находятся в конструкциях, - это один из элементов того, чтобы можно было осуществлять их реконструкцию. Какова их (львов - ред.) дальнейшая судьба, должно решаться на уровне двух государств. Поскольку ... были подписаны протоколы двух госсекретарей этих двух стран (Украины и Польши - ред.), когда мемориал (мемориал орлят - ред.), собственно, был торжественно открыт ", - отметил Москаленко.

Как сообщал УНН, 9 декабря задержали четырех молодых людей за попытку повредить конструкции у скульптур львов на Лычаковском кладбище во Львове.

Напомним, депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов с кладбища орлят, расположенных на Лычаковское кладбище.

В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины. В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур.

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что вопрос о сносе скульптур львов остается в ответственности горсовета.

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