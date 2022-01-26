У Лівані невідомі напали на миротворців ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Невідомі здійснили напад на миротворців ООН, які патрулювали на півдні Лівану. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сіньхуа.
Деталі
Як зазначили, один миротворець дістав поранення під час перехоплення їхніх автомобілів, два з яких нападники знищили.
Військовослужбовцям Збройних сил Лівану, які прибули на місце події, вдалося врегулювати ситуацію.
Під час нападу миротворці перебували не на приватній території, а на громадській дорозі. Відповідно до резолюції, миротворці ООН мають повну свободу пересування в регіоні своєї діяльності.
“Напади на жінок та чоловіків, які служать встановленню миру, вважають злочином за міжнародним та ліванським законодавством”, — заявив речник миротворчої місії ООН у Лівані Андрея Тененті.
Він закликав владу Лівану розслідувати цей інцидент та притягнути до відповідальності його організаторів.
Нагадаємо
У грудні 2021 року семеро миротворців ООН загинули внаслідок вибуху в Малі.