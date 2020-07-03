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У липні Україна має підписати меморандум про транш від ЄС 1,2 млрд євро – прем’єр

У липні Україна має підписати меморандум про транш від ЄС 1,2 млрд євро – прем’єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. У другій половині липня Україна має підписати черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського союзу. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“МВФ відреагував напружено але стримано (на відставку голови Нацбанку — ред.) — ми продовжуємо співпрацю, міністр фінансів мав розмову з МВФ буквально вчора”, — сказав прем’єр.

Він нагадав, що сьогодні спілкувався з віце-президентом Європейської комісії і “ми підтвердили йому незмінність політики Нацбанку, яка прописана в законодавстві”.

“Європейські партнери, міжнародні фінансові організації, очікують рішення по керівнику спокійно, і, що дуже важливо, ми продовжуємо роботу, з Європою. Вже в 20-х числах липня, я сподіваюсь, ми підпишемо черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського союзу”, — заявив Шмигаль.

Раніше у Брюсселі заявили, що незалежність Нацбанку є умовою надання 1,2 мільярда євро Києву.

Як відомо, у травні ЄС остаточно затвердив програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 мільярда євро на протидію економічним наслідкам пандемії коронавірусу. Тепер Єврокомісія веде переговори з Кабміном України щодо меморандуму про взаєморозуміння, після підписання якого Київ зможе отримати перший транш кредиту в розмірі 600 мільйонів євро. Від України меморандум підписують представник мініфіну та НБУ. Отримує макрофін від ЄС саме Нацбанк України. Макрофінансова допомога є кредитами на сприятливих умовах, які ЄС виділяє сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неконтрольований друк грошей та накручення інфляції: Смолій розповів, яких рішень вимагали від НБУ

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