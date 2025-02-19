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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 34269 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126239 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185101 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149244 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140194 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118060 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108384 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103046 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144426 перегляди

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У Київській області помічено рух ворожих дронів - сили ППО приступили до роботи

У Київській області помічено рух ворожих дронів - сили ППО приступили до роботи

Київ • УНН

 • 44951 перегляди

На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Населення закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях.

На Київщині працюють сили ППО по ворожих дронах. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА!
У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо

Раніше мер столиці заявив, що у Києві було зафіксовано вибухи, адже в повітряному просторі України виявлено кілька груп безпілотників.

Вибухи лунають у Києві, працює ППО - мер18.02.25, 22:38 • 62171 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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