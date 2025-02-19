У Київській області помічено рух ворожих дронів - сили ППО приступили до роботи

На Київщині працюють сили ППО по ворожих дронах. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА!

У регіоні працють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо

Раніше мер столиці заявив, що у Києві було зафіксовано вибухи, адже в повітряному просторі України виявлено кілька груп безпілотників.

Вибухи лунають у Києві, працює ППО - мер