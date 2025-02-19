У Київській області помічено рух ворожих дронів - сили ППО приступили до роботи
Київ • УНН
На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Населення закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях.
На Київщині працюють сили ППО по ворожих дронах. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА!
У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо
Раніше мер столиці заявив, що у Києві було зафіксовано вибухи, адже в повітряному просторі України виявлено кілька груп безпілотників.
Вибухи лунають у Києві, працює ППО - мер18.02.25, 22:38 • 62171 перегляд