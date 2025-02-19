В Киевской области замечено движение вражеских дронов - силы ПВО приступили к работе
Киев • УНН
На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны. Население призывают соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях.
На Киевщине работают силы ПВО по вражеским дронам. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА!
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Напомним
Ранее мэр столицы заявил, что в Киеве были зафиксированы взрывы, ведь в воздушном пространстве Украины обнаружено несколько групп беспилотников.
Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр18.02.25, 22:38 • 16053 просмотра