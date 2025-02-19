В Киевской области замечено движение вражеских дронов - силы ПВО приступили к работе

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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 106762 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 107950 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 110218 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 124874 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 166150 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 152898 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 148862 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143792 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 135016 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135517 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области замечено движение вражеских дронов - силы ПВО приступили к работе

В Киевской области замечено движение вражеских дронов - силы ПВО приступили к работе

Киев  •  УНН

 • 3716 просмотра

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На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны. Население призывают соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях.

На Киевщине работают силы ПВО по вражеским дронам. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА!
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним

Ранее мэр столицы заявил, что в Киеве были зафиксированы взрывы, ведь в воздушном пространстве Украины обнаружено несколько групп беспилотников.

Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр18.02.25, 22:38 • 16053 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиевКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев

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