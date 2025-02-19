В Киевской области замечено движение вражеских дронов - силы ПВО приступили к работе

На Киевщине работают силы ПВО по вражеским дронам. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА!

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним

Ранее мэр столицы заявил, что в Киеве были зафиксированы взрывы, ведь в воздушном пространстве Украины обнаружено несколько групп беспилотников.

Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО - мэр