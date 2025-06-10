В Україні арештували 43 тони каучуку іранського заводу з офісом у москві
Київ • УНН
В Київській області заарештовано 43 тони синтетичного каучуку з Ірану, який намагалися ввезти під виглядом турецького. Митники виявили невідповідності у документах та маркуванні.
У Київській області виявили факт ввезення до України продукції іранського виробництва під виглядом турецької. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України.
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Як повідомили в БЕБ, детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області наклали арешт на 43 тони синтетичного каучуку, виробленого на іранському підприємстві, головний офіс якого розташований у москві.
Детективи ТУ БЕБ у Київській області арештували 43 тони синтетичного каучуку, фактично виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в москві
Під час розслідування з’ясувалося, що при ввезенні цієї продукції в Україну використовувалися фальшиві документи.
Встановлено, що під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару
Зловмисники використовували юридичні дані як українських підприємств, так і іноземної структури з Чехії.
Під час огляду товару митники виявили ознаки походження з Ірану.
Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран)
Крім того, маркування підтвердило походження з іранської компанії.
На термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану
Детективи з'ясували, що ця компанія займається нафтохімією і перебуває під міжнародними санкціями.
Детективи БЕБ встановили, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. Її виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс – у москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США
У межах слідства вилучено партію товару на полібутадієновий каучук загальною вартістю понад 12 млн. 700 тис. грн.
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