В Україні арештували 43 тони каучуку іранського заводу з офісом у москві

У Київській області виявили факт ввезення до України продукції іранського виробництва під виглядом турецької. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України.

Як повідомили в БЕБ, детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області наклали арешт на 43 тони синтетичного каучуку, виробленого на іранському підприємстві, головний офіс якого розташований у москві.

Детективи ТУ БЕБ у Київській області арештували 43 тони синтетичного каучуку, фактично виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в москві

Під час розслідування з’ясувалося, що при ввезенні цієї продукції в Україну використовувалися фальшиві документи.

Встановлено, що під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару

Зловмисники використовували юридичні дані як українських підприємств, так і іноземної структури з Чехії.

Під час огляду товару митники виявили ознаки походження з Ірану.

Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран)

Крім того, маркування підтвердило походження з іранської компанії.

На термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану

Детективи з'ясували, що ця компанія займається нафтохімією і перебуває під міжнародними санкціями.

Детективи БЕБ встановили, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. Її виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс – у москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США