В Украине арестовали 43 тонны каучука иранского завода с офисом в Москве

В Киевской области выявили факт ввоза в Украину продукции иранского производства под видом турецкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Бюро экономической безопасности Украины.

Детали

Как сообщили в БЭБ, детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в Киевской области наложили арест на 43 тонны синтетического каучука, произведенного на иранском предприятии, главный офис которого расположен в москве.

Детективы ТУ БЭБ в Киевской области арестовали 43 тонны синтетического каучука, фактически произведенного на заводе иранской компании, офис которого находится в москве – говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что при ввозе этой продукции в Украину использовались фальшивые документы.

Установлено, что во время импорта каучука в Украину фигуранты подделали документы, указав Турцию как страну происхождения товара – отметили в БЭБ.

Злоумышленники использовали юридические данные как украинских предприятий, так и иностранной структуры из Чехии.

Во время осмотра товара таможенники обнаружили признаки происхождения из Ирана.

Во время таможенного досмотра двух партий товара, задекларированного как полибутадиеновый каучук из Турции, столичные таможенники обнаружили несоответствия. В частности, на паллетах с брикетированным каучуком был указан код страны производителя – IR (Иран) – сообщили в Бюро.

Кроме того, маркировка подтвердила происхождение из иранской компании.

На термопленке, в которую был завернут товар, был штрих-код, зарегистрированный в международной системе за компанией из Ирана – добавили в БЭБ.

Детективы выяснили, что эта компания занимается нефтехимией и находится под международными санкциями.

Детективы БЭБ установили, что компания специализируется на производстве нефтехимической продукции, в частности синтетического каучука. Ее производственные мощности расположены непосредственно в Иране, а главный офис – в москве. Кроме того, она находится под санкциями США – отмечается в сообщении.

В рамках следствия изъята партия товара на полибутадиеновый каучук общей стоимостью более 12 млн. 700 тыс. грн.

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