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У Києві знову погіршився стан повітря: варто закрити вікна і випити води

Київ • УНН

 • 21130 перегляди

У Києві зафіксовано підвищення концентрації зважених часток у повітрі. Причиною погіршення стану повітря вважають пожежі в екосистемі Київської області, жителям рекомендують вжити запобіжних заходів.

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря - фіксується підвищення концентрації зважених часток, передає УНН із посиланням на КМДА.

"Станом на 20:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, додали у КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

• закрити вікна;

• обмежити перебування на вулиці;

• пити багато води;

• якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Горіння торф'яників: в Міндовкіллі назвали нову причину забруднення повітря у Києві20.09.24, 11:23 • 14320 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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