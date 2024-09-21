У Києві знову погіршився стан повітря: варто закрити вікна і випити води
Київ • УНН
У Києві зафіксовано підвищення концентрації зважених часток у повітрі. Причиною погіршення стану повітря вважають пожежі в екосистемі Київської області, жителям рекомендують вжити запобіжних заходів.
У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря - фіксується підвищення концентрації зважених часток, передає УНН із посиланням на КМДА.
"Станом на 20:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", - йдеться у повідомленні.
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, додали у КМДА.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
• закрити вікна;
• обмежити перебування на вулиці;
• пити багато води;
• якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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