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В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: стоит закрыть окна и выпить воды

В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: стоит закрыть окна и выпить воды

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21 сентября 2024, 17:37  •  5361 просмотра

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В Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц в воздухе. Причиной ухудшения состояния воздуха считают пожары в экосистеме Киевской области, жителям рекомендуют принять меры предосторожности.

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха - фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц, передает УНН со ссылкой на КГГА.

«По состоянию на 20:00 в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)», - говорится в сообщении.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области, добавили в КГГА.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Горіння торф'яників: в Міндовкіллі назвали нову причину забруднення повітря у Києві20 сентября 2024, 08:23 • 12927 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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