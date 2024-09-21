В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: стоит закрыть окна и выпить воды
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц в воздухе. Причиной ухудшения состояния воздуха считают пожары в экосистеме Киевской области, жителям рекомендуют принять меры предосторожности.
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха - фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц, передает УНН со ссылкой на КГГА.
«По состоянию на 20:00 в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)», - говорится в сообщении.
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области, добавили в КГГА.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
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