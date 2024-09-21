В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: стоит закрыть окна и выпить воды

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха - фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц, передает УНН со ссылкой на КГГА.

«По состоянию на 20:00 в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)», - говорится в сообщении.

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области, добавили в КГГА.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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