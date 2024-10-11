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У Києві затримали учасника "ІДІЛ", який переховувався 7 років - СБУ

Київ • УНН

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У Києві затримано учасника "ІДІЛ", який нелегально прибув в Україну і переховувався від Інтерполу. Зловмисник займався переправленням бойовиків у Сирію та намагався налагодити канал легалізації вихідців з країн з терористичним ризиком.

У Києві затримали учасника "ІДІЛ", який переховувався 7 років - СБУ

У Києві затримано члена "ІДІЛ", який нелегально прибув в Україну і переховувався від Інтерполу, повідомили у Службі безпеки України у п'ятницю, пише УНН.

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"СБУ затримала учасника "ІДІЛ", який 7 років переховувався від правосуддя", - повідомили у спецслужбі.

Зазначається, що учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебував у розшуку по лінії Інтерполу, "Служба безпеки затримала у Києві".

"Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи", - розповіли у СБУ.

До цього учасник "ІДІЛ", як зазначається, тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

"Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави. Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком", - повідомили у СБУ.

"Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України. Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту. Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році", - зазначили у СБУ.

У Туречині затримано 119 осіб, підозрюваних у причетності до ІДІЛ30.08.24, 15:46 • 13364 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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