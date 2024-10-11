У Києві затримали учасника "ІДІЛ", який переховувався 7 років - СБУ
Київ • УНН
У Києві затримано учасника "ІДІЛ", який нелегально прибув в Україну і переховувався від Інтерполу. Зловмисник займався переправленням бойовиків у Сирію та намагався налагодити канал легалізації вихідців з країн з терористичним ризиком.
У Києві затримано члена "ІДІЛ", який нелегально прибув в Україну і переховувався від Інтерполу, повідомили у Службі безпеки України у п'ятницю, пише УНН.
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"СБУ затримала учасника "ІДІЛ", який 7 років переховувався від правосуддя", - повідомили у спецслужбі.
Зазначається, що учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебував у розшуку по лінії Інтерполу, "Служба безпеки затримала у Києві".
"Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи", - розповіли у СБУ.
До цього учасник "ІДІЛ", як зазначається, тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.
"Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави. Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком", - повідомили у СБУ.
"Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України. Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту. Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році", - зазначили у СБУ.
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