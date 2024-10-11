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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве задержали участника "ИГИЛ", который скрывался 7 лет - СБУ

В Киеве задержали участника "ИГИЛ", который скрывался 7 лет - СБУ

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:23  •  635 просмотра

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В Киеве задержан участник "ИГИЛ", который нелегально прибыл в Украину и скрывался от Интерпола. Злоумышленник занимался переправкой боевиков в Сирию и пытался наладить канал легализации выходцев из стран с террористическим риском.

В Киеве задержан член "ИГИЛ", который нелегально прибыл в Украину и скрывался от Интерпола, сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"СБУ задержала участника "ИГИЛ", который 7 лет скрывался от правосудия", - сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что участника международной террористической организации "Исламское государство", который находился в розыске по линии Интерпола, "Служба безопасности задержала в Киеве".

"Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который еще до полномасштабного вторжения нелегально прибыл в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица", - рассказали в СБУ.

До этого участник "ИГИЛ", как отмечается, длительное время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии.

"По прибытии в Украину злоумышленник пытался скрываться от правосудия, постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса арендованных квартир в разных городах нашего государства. Впоследствии он пытался наладить в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском", - сообщили в СБУ.

"Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в столице Украины. Сейчас участник террористической организации находится под стражей в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста. Решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году", - отметили в СБУ.

В Турции задержаны 119 человек, подозреваемых в причастности к ИГИЛ30 августа 2024, 12:46 • 12997 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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