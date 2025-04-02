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У Києві судитимуть шахраїв, які називалися "агробізнесменами" і видурили в банків 29 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 24349 перегляди

У Києві шахраї, які видавали себе за агробізнесменів, постануть перед судом за заволодіння 29 млн грн банківських коштів. Зловмисники намагалися отримати ще 60 млн грн за підробленими документами.

У Києві судитимуть шахраїв, які називалися "агробізнесменами" і видурили в банків 29 мільйонів гривень

У Києві судитимуть організовану групу шахраїв, які видавала себе за "агробізнесменів". Обвинувачувані ошукали банки на 29 мільйонів гривень. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 5 осіб, які у складі організованої групи за підробленими документами заволоділи 29 мільйонами гривень банків та намагались заволодіти ще понад 60 млн гривень

- говориться в повідомленні прокуратури.

Під час слідства було встановлено, що зловмисники видавали себе за агробізнесменів та звертались до банків за кредитами. У якості застави фігуранти справи пропонували нерухомість та техніку, якої насправді не існує. Для цього обвинувачені попередньо підробляли документи, які б свідчили про те, що боржники мають майно та доходи, в зв’язку з чим є надійними позичальниками.

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Злочинну схему організувала 46-річна мешканка Рівного, яка залучила до неї чотирьох співучасників віком від 25 до 54 років. Наприклад, двоє учасників шахрайської схеми проводили перемовини з банками, представляючись керівниками вигаданих агропідприємств, ще один – показував заставне майно, яким начебто володіли ці підприємці. Четвертий учасник групи підвозив їм підроблені документи.

На засіданні кредитних комітетів "агробізнесмени" удавали із себе представників успішного агропромислового бізнесу. Як наслідок, їм вдалось отримати кредитів на загальну суму 29 мільйонів гривень (4 мільйони у приватному банку, 25 – у державному).

Доповнення

Правоохоронці викрили факт розкрадання коштів, які були виділені на соцдопомогу тяжкохворим. Ідетья про майже 60 млн грн з бюджету Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними слідства, до оборудки причетні 4 осіб.

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