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В Киеве будут судить мошенников, которые назывались "агробизнесменами" и выманили у банков 29 миллионов гривен

Киев • УНН

 • 24250 просмотра

В Киеве мошенники, выдававшие себя за агробизнесменов, предстанут перед судом за завладение 29 млн грн банковских средств. Злоумышленники пытались получить еще 60 млн грн по поддельным документам.

В Киеве будут судить мошенников, которые назывались "агробизнесменами" и выманили у банков 29 миллионов гривен

В Киеве будут судить организованную группу мошенников, выдававших себя за "агробизнесменов". Обвиняемые обманули банки на 29 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 5 человек, которые в составе организованной группы по поддельным документам завладели 29 миллионами гривен банков и пытались завладеть еще более 60 млн гривен

- говорится в сообщении прокуратуры.

Во время следствия было установлено, что злоумышленники выдавали себя за агробизнесменов и обращались в банки за кредитами. В качестве залога фигуранты дела предлагали недвижимость и технику, которой на самом деле не существует. Для этого обвиняемые предварительно подделывали документы, которые бы свидетельствовали о том, что должники имеют имущество и доходы, в связи с чем являются надежными заемщиками.

Мошенники нашли новый способ обмануть пользователей Instagram: как его распознать01.04.25, 12:49 • 14018 просмотров

Преступную схему организовала 46-летняя жительница Ровно, которая привлекла к ней четырех соучастников в возрасте от 25 до 54 лет. Например, двое участников мошеннической схемы проводили переговоры с банками, представляясь руководителями вымышленных агропредприятий, еще один – показывал залоговое имущество, которым якобы владели эти предприниматели. Четвертый участник группы подвозил им поддельные документы.

На заседании кредитных комитетов "агробизнесмены" изображали из себя представителей успешного агропромышленного бизнеса. Как следствие, им удалось получить кредитов на общую сумму 29 миллионов гривен (4 миллиона в частном банке, 25 – в государственном).

Дополнение

Правоохранители разоблачили факт хищения средств, выделенных на соцпомощь тяжелобольным. Речь идет о почти 60 млн грн из бюджета Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным следствия, к сделке причастны 4 человека.

В Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнослужащих в плену05.03.25, 22:39 • 25905 просмотров

Павел Зинченко

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