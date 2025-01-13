У Києві працює ППО: що відбувається на Оболоні та чому оголошено тривогу
Київ • УНН
У столиці України активовано систему протиповітряної оборони, особливо в районі Оболоні. Повітряні Сили повідомляють про значну кількість ворожих безпілотників у повітряному просторі.
У столиці працює ППО. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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Голова міста Віталій Кличко сказав, що сили ППО працюють саме на Оболоні, закликаючи мешканців столиці перебувати в укриттях. Крім того, Повітряні Сили попередили щодо ворожих БпЛА, які у значній кількісті зафіксовані в повітряному просторі країни.
У Києві оголошено повітряну тривогу: населення просять прямувати до укриттів, працює ППО13.01.25, 23:11 • 68394 перегляди