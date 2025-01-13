В Киеве работает ПВО: что происходит на Оболони и почему объявлена тревога
Киев • УНН
В столице Украины активизирована система противовоздушной обороны, особенно в районе Оболони. Воздушные Силы сообщают о значительном количестве вражеских беспилотников в воздушном пространстве.
В столице работает ПВО. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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Глава города Виталий Кличко сказал, что силы ПВО работают именно на Оболони, призывая жителей столицы находиться в укрытиях. Кроме того, Воздушные Силы предупредили о вражеских БпЛА, которые в значительном количестве зафиксированы в воздушном пространстве страны.
В Киеве объявлена воздушная тревога: население просят направляться в укрытия, работает ПВО13.01.25, 23:11 • 15332 просмотра