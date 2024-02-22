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У Києві понад 200 будинків тимчасово залишаться без теплопостачання та гарячої води

Київ • УНН

 • 88505 перегляди

Для усунення пошкодження тепломережі на бульварі Тараса Шевченка у Києві на добу буде призупинено гаряче водопостачання у понад 200 житлових будинках, поки фахівці завершать аварійні роботи.

У Києві понад 200 будинків тимчасово залишаться без теплопостачання та гарячої води

У Києві для ліквідації наслідків аварія тепломережі на бульварі Тараса Шевченка призупинять подачу гарячої води до понад 200 будинків. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Деталі

Наразі фахівці "Київтеплоенерго" усувають експлуатаційне пошкодження тепломережі на бульварі Тараса Шевченка.

На час проведення ремонтних робіт теплопостачання та подачу гарячої води призупинять до близько 220 житлових будинків. Завершити роботи та відновити подачу послуг планують упродовж доби

- заявили в КМДА. 

Зазначається, що аварійно-відновлювальна бригада вже виконала розриття місця пориву та демонтує пошкоджену ділянку тепломережі.

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Фахівці замінять пошкоджену частину зворотного трубопроводу. Замість старої прокладуть нову трубу, виконають її гідроізоляцію та утеплення.

Нагадаємо

У Києві з 10 лютого по 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки біля Дегтярівського мосту.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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