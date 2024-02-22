В Киеве более 200 домов временно останутся без теплоснабжения и горячей воды
Киев • УНН
Для устранения повреждения теплосети на бульваре Тараса Шевченко в Киеве на сутки будет приостановлено горячее водоснабжение в более 200 жилых домах, пока специалисты завершат аварийные работы.
В Киеве для ликвидации последствий авария теплосети на бульваре Тараса Шевченко приостановят подачу горячей воды в более 200 домов. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.
Детали
Сейчас специалисты "Киевтеплоэнерго" устраняют эксплуатационное повреждение теплосети на бульваре Тараса Шевченко.
На время проведения ремонтных работ теплоснабжение и подачу горячей воды приостановят в около 220 жилых домов. Завершить работы и восстановить подачу услуг планируют в течение суток
Отмечается, что аварийно-восстановительная бригада уже выполнила разрытие места порыва и демонтирует поврежденный участок теплосети.
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Специалисты заменят поврежденную часть обратного трубопровода. Вместо старой проложат новую трубу, выполнят ее гидроизоляцию и утепление.
Напомним
В Киеве с 10 февраля по 10 марта будет перекрыто движение транспорта участком развязки возле Дегтяревского моста.
В Киеве более 200 домов временно останутся без теплоснабжения и горячей воды
Для устранения повреждения теплосети на бульваре Тараса Шевченко в Киеве на сутки будет приостановлено горячее водоснабжение в более 200 жилых домах, пока специалисты завершат аварийные работы.
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