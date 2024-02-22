В Киеве более 200 домов временно останутся без теплоснабжения и горячей воды

В Киеве для ликвидации последствий авария теплосети на бульваре Тараса Шевченко приостановят подачу горячей воды в более 200 домов. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Детали

Сейчас специалисты "Киевтеплоэнерго" устраняют эксплуатационное повреждение теплосети на бульваре Тараса Шевченко.

На время проведения ремонтных работ теплоснабжение и подачу горячей воды приостановят в около 220 жилых домов. Завершить работы и восстановить подачу услуг планируют в течение суток - заявили в КГГА.

Отмечается, что аварийно-восстановительная бригада уже выполнила разрытие места порыва и демонтирует поврежденный участок теплосети.

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Специалисты заменят поврежденную часть обратного трубопровода. Вместо старой проложат новую трубу, выполнят ее гидроизоляцию и утепление.

Напомним

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