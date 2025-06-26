У Києві поліція склала адмінпротокол на 49-річного “зачепера”, який катався між вагонами метро

У Києві пасажири столичного метрполітену зафіксували на відео чоловіка, який катався між вагонами на червоній гілці метро. Поліція притягла зачепера до відповідальності. Порушник відбувся переляком й адмінпротоколом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пліцію Києва.

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Порушника правоохоронці виявили на відео користувачів під час моніторингу соціальних мереж.

Поліція виявила особу "зачепера" - ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб.

Екстримал отриав адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство.

Відповідно до санкції статті йому загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15-ти діб.

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У поліції закликали гроадян не практикувати зачепінг. Оскільки ця розвага оже обернутися смертельною небезпекою. Такий екстри може призвести до серйозних травм чи навіть летальних наслідків.

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