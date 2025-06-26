У Києві поліція склала адмінпротокол на 49-річного “зачепера”, який катався між вагонами метро

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
14:09 • 5012 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
10:24 • 24722 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
09:58 • 79008 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 52025 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 120548 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 07:30 • 66403 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
26 червня, 06:55 • 59794 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 66417 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 92158 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 94605 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.6м/с
41%
750мм
Популярнi новини
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей26 червня, 05:44 • 83175 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 62351 перегляди
Голові Єврокомісії фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через Pfizergate26 червня, 07:37 • 26634 перегляди
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС26 червня, 08:18 • 91510 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги09:38 • 31501 перегляди
Публікації
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
09:58 • 79010 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 120550 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 118488 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 124865 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 131349 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джефф Безос
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 10495 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 62695 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 51737 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 59637 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 52988 перегляди
Актуальне
Truth Social
Tesla Model Y
Файненшл таймс
Ґардіан
Falcon 9

У Києві поліція склала адмінпротокол на 49-річного “зачепера”, який катався між вагонами метро

Київ • УНН

 • 980 перегляди

У Києві 49-річний чоловік, перебуваючи напідпитку, катався між вагонами метро. Йому загрожує адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство.

У Києві поліція склала адмінпротокол на 49-річного “зачепера”, який катався між вагонами метро

У Києві пасажири столичного метрполітену зафіксували на відео чоловіка, який катався між вагонами на червоній гілці метро. Поліція притягла зачепера до відповідальності. Порушник відбувся переляком й адмінпротоколом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пліцію Києва.

Деталі

Порушника правоохоронці виявили на відео користувачів під час моніторингу соціальних мереж. 

Поліція виявила особу "зачепера" - ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб.

Екстримал отриав адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство.

Відповідно до санкції статті йому загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15-ти діб.

На синій лінії метро Києва в тонелі ледь не загинув 19-річний зачепер20.06.25, 15:53 • 2390 переглядiв

У поліції закликали гроадян не практикувати зачепінг. Оскільки ця розвага оже обернутися смертельною небезпекою. Такий екстри може призвести до серйозних травм чи навіть летальних наслідків.

На Вінничині підлітка вразило електричним струмом на вагоні потяга: подробиці22.06.25, 03:49 • 4080 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9