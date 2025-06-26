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В Киеве полиция составила админпротокол на 49-летнего “зацепера”, который катался между вагонами метро

Киев • УНН

 • 800 просмотра

В Киеве 49-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, катался между вагонами метро. Ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

В Киеве полиция составила админпротокол на 49-летнего “зацепера”, который катался между вагонами метро

В Киеве пассажиры столичного метрополитена зафиксировали на видео мужчину, который катался между вагонами на красной ветке метро. Полиция привлекла зацепера к ответственности. Нарушитель отделался испугом и админпротоколом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Нарушителя правоохранители обнаружили на видео пользователей во время мониторинга социальных сетей. 

Полиция установила личность "зацепера" - им оказался 49-летний местный житель. Мужчина объяснил свои действия тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стремился испытать экстрим таким опасным способом.

Экстремал получил административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

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В полиции призвали граждан не практиковать зацепинг. Поскольку это развлечение может обернуться смертельной опасностью. Такой экстрим может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.

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Лилия Набока

Лилия Набока

КиевКриминал и ЧП
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