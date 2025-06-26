В Киеве полиция составила админпротокол на 49-летнего “зацепера”, который катался между вагонами метро
Киев • УНН
В Киеве 49-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, катался между вагонами метро. Ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.
В Киеве пассажиры столичного метрополитена зафиксировали на видео мужчину, который катался между вагонами на красной ветке метро. Полиция привлекла зацепера к ответственности. Нарушитель отделался испугом и админпротоколом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Нарушителя правоохранители обнаружили на видео пользователей во время мониторинга социальных сетей.
Полиция установила личность "зацепера" - им оказался 49-летний местный житель. Мужчина объяснил свои действия тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стремился испытать экстрим таким опасным способом.
Экстремал получил административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.
В соответствии с санкцией статьи ему грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.
На синей линии метро Киева в тоннеле едва не погиб 19-летний зацепер20.06.25, 15:53 • 2390 просмотров
В полиции призвали граждан не практиковать зацепинг. Поскольку это развлечение может обернуться смертельной опасностью. Такой экстрим может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.
В Винницкой области подростка поразило электрическим током на вагоне поезда: подробности22.06.25, 03:49 • 4080 просмотров