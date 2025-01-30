У Києві оголошено повітряну тривогу

У столиці оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - з повідомлення.

Нагадаємо

Повітряні Сили раніше інформували щодо виявлення ворожих БпЛА в області.

Рух ворожих дронів зафіксовано над кількома областями України - ПС