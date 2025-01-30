У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
КМДА повідомляє про оголошення повітряної тривоги в столиці. Мешканців просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту через виявлення ворожих БпЛА в області.
У столиці оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
Нагадаємо
Повітряні Сили раніше інформували щодо виявлення ворожих БпЛА в області.
Рух ворожих дронів зафіксовано над кількома областями України - ПС30.01.25, 01:31 • 101573 перегляди