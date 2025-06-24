У Києві на місці обстрілів 23 червня 120 осіб отримали психологічну допомогу - Хорунжий

У Києві під час рятувальних робіт на місці російських обстрілів 23 червня 120 осіб отримали допомогу від психологів. Йдеться проти, хто втратив родичі, постраждав або просто потребував підтримки, розповів під час брифінгу пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, пише УНН.

Деталі

Психологи працювали. 120 людей, це зокрема і родичі загиблих, і постраждалі особи, і взагалі хто потребував допомоги, бо це стресова ситуація, отримали психологічну підтримку від наших психологів - заявив він.

Хорунжий підкреслив, що психологи постійно працювали на місці подій, перебуваючи там навіть вночі.

Доповнення

У Шевченківському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару, який забрав життя 9 людей. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи та документування воєнних злочинів.

У Шевченківському районі Києва після масованої нічної атаки рф вже 14 годин триває ліквідація наслідків російської атаки. Сильно постраждала інфраструктура району, з локацій "прильотів" вивозять тонни будівельного сміття.