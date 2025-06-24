В Киеве на месте обстрелов 23 июня 120 человек получили психологическую помощь - Хорунжий
Киев • УНН
Психологи ГСЧС оказали помощь 120 людям в Киеве после российских обстрелов 23 июня. Поддержку получили родственники погибших, пострадавшие и все, кто нуждался в помощи в стрессовой ситуации.
В Киеве во время спасательных работ на месте российских обстрелов 23 июня 120 человек получили помощь от психологов. Речь идет о тех, кто потерял родственников, пострадал или просто нуждался в поддержке, рассказал во время брифинга пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, пишет УНН.
Детали
Психологи работали. 120 человек, это в частности и родственники погибших, и пострадавшие лица, и вообще кто нуждался в помощи, потому что это стрессовая ситуация, получили психологическую поддержку от наших психологов
Хорунжий подчеркнул, что психологи постоянно работали на месте событий, находясь там даже ночью.
Дополнение
В Шевченковском районе Киева завершены поисково-спасательные работы после ракетного удара, который унес жизни 9 человек. На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы и документирование военных преступлений.
В Шевченковском районе Киева после массированной ночной атаки рф уже 14 часов продолжается ликвидация последствий российской атаки. Сильно пострадала инфраструктура района, с локаций "прилетов" вывозят тонны строительного мусора.