У Києві чоловік розбещував 8-річного хлопчика, з яким познайомився в онлайн-грі

ukenru
10:47 • 11688 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 24500 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 32971 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54691 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 70040 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112227 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 136062 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139037 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240951 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171174 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 21524 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 48123 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 27664 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 31515 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 15320 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240951 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361867 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 377105 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292488 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365466 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60427 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 77036 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88385 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170831 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173412 перегляди
Актуальне
У Києві чоловік розбещував 8-річного хлопчика, з яким познайомився в онлайн-грі

У Києві чоловік розбещував 8-річного хлопчика, з яким познайомився в онлайн-грі

Київ • УНН

 • 27237 перегляди

У Києві викрили 28-річного чоловіка, який надсилав свої інтимні фото 8-річному хлопчику. Він познайомився з дитиною через комп'ютерну гру.

В Києві чоловік через комп'ютерну гру познайомився з 8-річним хлопчиком та надсилав дитині свої інтимні фото. Він заарештований. Його взято під варту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 28-річному місцевому мешканцю у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії (ст.ст. 156, 301-1 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що підставою для початку розслідування злочинів стала пильність батька хлопчика, який побачив в телефоні сина зображення порнографічного характеру, які йому надіслав невідомий чоловік через месенджер.

Як встановлено в ході слідства, спілкування між підозрюваним та малолітнім хлопчиком розпочалось через чат популярної комп’ютерної гри, де зловмисник представився однолітком, на доказ чого навіть надіслав фото дитини, яке знайшов в інтернеті.

Надалі, підозрюваний вів цинічні розмови з малолітнім на сексуальні теми, надсилаючи дитині фото порнографічного характеру та просив дитину надсилати йому фото у відповідь,

- повідомили правоохоронці.

Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний уродженець Івано-Франківщини, який близько п’яти років мешкає та працює у Києві.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами листування з дитиною та дитячу порнографію.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Понад 300 мільйонів дітей щороку стають жертвами сексуального насильства в Інтернеті - дослідження27.05.24, 16:46 • 17669 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
ivano-frankivskІвано-Франківськ
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37