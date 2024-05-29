У Києві чоловік розбещував 8-річного хлопчика, з яким познайомився в онлайн-грі
Київ • УНН
У Києві викрили 28-річного чоловіка, який надсилав свої інтимні фото 8-річному хлопчику. Він познайомився з дитиною через комп'ютерну гру.
В Києві чоловік через комп'ютерну гру познайомився з 8-річним хлопчиком та надсилав дитині свої інтимні фото. Він заарештований. Його взято під варту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 28-річному місцевому мешканцю у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії (ст.ст. 156, 301-1 Кримінального кодексу України),
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Зазначається, що підставою для початку розслідування злочинів стала пильність батька хлопчика, який побачив в телефоні сина зображення порнографічного характеру, які йому надіслав невідомий чоловік через месенджер.
Як встановлено в ході слідства, спілкування між підозрюваним та малолітнім хлопчиком розпочалось через чат популярної комп’ютерної гри, де зловмисник представився однолітком, на доказ чого навіть надіслав фото дитини, яке знайшов в інтернеті.
Надалі, підозрюваний вів цинічні розмови з малолітнім на сексуальні теми, надсилаючи дитині фото порнографічного характеру та просив дитину надсилати йому фото у відповідь,
Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний уродженець Івано-Франківщини, який близько п’яти років мешкає та працює у Києві.
Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами листування з дитиною та дитячу порнографію.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Понад 300 мільйонів дітей щороку стають жертвами сексуального насильства в Інтернеті - дослідження27.05.24, 16:46 • 17669 переглядiв