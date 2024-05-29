В Киеве мужчина развращал 8-летнего мальчика, с которым познакомился в онлайн-игре

В Киеве мужчина через компьютерную игру познакомился с 8-летним мальчиком и присылал ребенку свои интимные фото. Он арестован. Он взят под стражу. Об этом сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры г. Киева разоблачено и сообщено о подозрении 28-летнему местному жителю в развращении малолетнего мальчика, а также в распространении и хранении детской порнографии (ст. ст. 156, 301-1 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что основанием для начала расследования преступлений стала бдительность отца мальчика, который увидел в телефоне сына изображения порнографического характера, которые ему прислал неизвестный мужчина через мессенджер.

Как установлено в ходе следствия, общение между подозреваемым и малолетним мальчиком началось через чат популярной компьютерной игры, где злоумышленник представился сверстником, в доказательство чего даже прислал фото ребенка, которое нашел в интернете.

В дальнейшем, подозреваемый вел циничные разговоры с малолетним на сексуальные темы, присылая ребенку фото порнографического характера и просил ребенка присылать ему фото в ответ, - сообщили правоохранители.

Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 28-летний уроженец Ивано-Франковщины, который около пяти лет живет и работает в Киеве.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с ребенком и детскую порнографию.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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