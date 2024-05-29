ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Киеве мужчина развращал 8-летнего мальчика, с которым познакомился в онлайн-игре

В Киеве мужчина развращал 8-летнего мальчика, с которым познакомился в онлайн-игре

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 10:25  •  6691 просмотра

Read in English

В Киеве разоблачили 28-летнего мужчину, который присылал свои интимные фото 8-летнему мальчику. Он познакомился с ребенком через компьютерную игру.

В Киеве мужчина через компьютерную игру познакомился с 8-летним мальчиком и присылал ребенку свои интимные фото. Он арестован. Он взят под стражу. Об этом сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры г. Киева разоблачено и сообщено о подозрении 28-летнему местному жителю в развращении малолетнего мальчика, а также в распространении и хранении детской порнографии (ст. ст. 156, 301-1 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что основанием для начала расследования преступлений стала бдительность отца мальчика, который увидел в телефоне сына изображения порнографического характера, которые ему прислал неизвестный мужчина через мессенджер.

Как установлено в ходе следствия, общение между подозреваемым и малолетним мальчиком началось через чат популярной компьютерной игры, где злоумышленник представился сверстником, в доказательство чего даже прислал фото ребенка, которое нашел в интернете.

В дальнейшем, подозреваемый вел циничные разговоры с малолетним на сексуальные темы, присылая ребенку фото порнографического характера и просил ребенка присылать ему фото в ответ,

- сообщили правоохранители.

Правоохранители оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 28-летний уроженец Ивано-Франковщины, который около пяти лет живет и работает в Киеве.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с ребенком и детскую порнографию.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете - исследование27 мая 2024, 13:46 • 16146 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
ivano-frankovskИвано-Франковск
kievКиев
Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  42782 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  37854 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  68034 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  69432 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  102225 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101174 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124667 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  120007 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118335 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111186 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Новости по теме
В Киеве мужчина развращал 8-летнего мальчика, с которым познакомился в онлайн-игре

В Киеве мужчина развращал 8-летнего мальчика, с которым познакомился в онлайн-игре

  •  6691 просмотра
Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

  •  7145 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира

Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира

  •  8400 просмотра
В Украине открылся третий лагерь для военнопленных рф: уже принимает первых прибывших

В Украине открылся третий лагерь для военнопленных рф: уже принимает первых прибывших

  •  13740 просмотра
Вместо суда в Вену. Как и. о. заместителя председателя ГНС Сокур игнорирует допрос по делу "покушения" на него

Вместо суда в Вену. Как и. о. заместителя председателя ГНС Сокур игнорирует допрос по делу "покушения" на него

  •  12504 просмотра
Тело подростка нашли под завалами после авиаудара рф по Селидово в Донецкой области

Тело подростка нашли под завалами после авиаудара рф по Селидово в Донецкой области

  •  12754 просмотра
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Эксклюзив

  •  41427 просмотра
В ПАСЕ согласовали решение о выплатах украинцам для возвращения домой

В ПАСЕ согласовали решение о выплатах украинцам для возвращения домой

  •  11839 просмотра
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Эксклюзив

  •  36437 просмотра
В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой

В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой

  •  9888 просмотра

Популярные

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  109416 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  127006 просмотра
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

  •  116473 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

  •  123163 просмотра
Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

  •  58596 просмотра

Публикации

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  109416 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  127005 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  170588 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  170005 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

27 мая 2024, 15:24  •  201501 просмотра

В Киеве мужчина развращал 8-летнего мальчика, с которым познакомился в онлайн-игре

В Киеве разоблачили 28-летнего мужчину, который присылал свои интимные фото 8-летнему мальчику. Он познакомился с ребенком через компьютерную игру.

Киев •   •  6691 просмотра
В Киеве мужчина развращал 8-летнего мальчика, с которым познакомился в онлайн-игре

Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

Львовский апелляционный суд восстановил Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка национального университета "Львовская политехника" и обязал выплатить ей компенсацию за период вынужденного прогула.

Общество •   •  7145 просмотра
Суд восстановил Фарион в должности во "Львовской политехнике"

Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе усилия России по эскалации войны, насущные оборонные потребности Украины и необходимость глобального участия в предстоящем мирном саммите.

Война •   •  8400 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира

В Украине открылся третий лагерь для военнопленных рф: уже принимает первых прибывших

В Украине открылся третий лагерь "Центр-3" для содержания российских военнопленных, который принимает первых прибывших. Там у них будет возможность работать, заниматься спортом и проводить досуг.

Общество •   •  13740 просмотра
В Украине открылся третий лагерь для военнопленных рф: уже принимает первых прибывших

Вместо суда в Вену. Как и. о. заместителя председателя ГНС Сокур игнорирует допрос по делу "покушения" на него

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур проигнорировал заседание Соломенского районного суда Киева, который рассматривает дело о якобы покушении на налоговика. Его представитель во время заседания передала суду документ о том, что Сокур якобы находится в служебной командировке в Вене.

политика •   •  12504 просмотра
Вместо суда в Вену. Как и. о. заместителя председателя ГНС Сокур игнорирует допрос по делу "покушения" на него

Тело подростка нашли под завалами после авиаудара рф по Селидово в Донецкой области

В результате российского авиаудара по Селидово в Донецкой области погиб 53-летний мужчина, была ранена 70-летняя женщина и погиб 13-летний мальчик, найденный под завалами, были повреждены 10 домов и магазин.

Война •   •  12754 просмотра
Тело подростка нашли под завалами после авиаудара рф по Селидово в Донецкой области

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию, считает народный депутат Алексей Кучеренко.

политика •   •  41427 просмотра
Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

В ПАСЕ согласовали решение о выплатах украинцам для возвращения домой

Миграционный комитет ПАСЕ согласился оказать финансовую помощь украинцам, которые вернутся жить в Украину после окончания военных действий, в рамках более масштабного доклада, который готовится для Украины.

политика •   •  11839 просмотра
В ПАСЕ согласовали решение о выплатах украинцам для возвращения домой

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу.

Общество •   •  36437 просмотра
Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг выступил против ограничения конкуренции с китайскими электромобилями. Чиновник подчеркнул, что глобальная конкуренция является стимулом для немецких производителей создавать лучшие и более дешевые автомобили.

Новости Мира •   •  9888 просмотра
В правительстве ФРГ размышляют над ограничениями в отношении китайских автомобилей, министр транспорта выступил с критикой