У Києві частково зупинився громадський транспорт через проблеми з електропостачанням – які райони постраждали

У Києві 9 жовтня виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Обмеження руху наразі зафіксували у трьох районах столиці. Про це повідомляє КП "Київпастранс", пише УНН.

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За інформацією комунального підприємства, проблеми з електропостачанням вплинули на роботу громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.

Через відсутність напруги рух частини транспорту тимчасово призупинено.

Коли відновлять рух транспорту

Наразі у "Київпастрансі" не уточнили, які саме маршрути припинили роботу та скільки часу триватимуть обмеження.

Інформації про точні терміни відновлення руху поки немає.

Пасажирам варто враховувати можливі затримки під час планування поїздок столицею.

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