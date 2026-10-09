У Києві частково зупинився громадський транспорт через проблеми з електропостачанням – які райони постраждали
Київ • УНН
У Києві частково призупинили рух громадського транспорту через відсутність напруги. Обмеження діють в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.
У Києві 9 жовтня виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Обмеження руху наразі зафіксували у трьох районах столиці. Про це повідомляє КП "Київпастранс", пише УНН.
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За інформацією комунального підприємства, проблеми з електропостачанням вплинули на роботу громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.
Через відсутність напруги рух частини транспорту тимчасово призупинено.
Коли відновлять рух транспорту
Наразі у "Київпастрансі" не уточнили, які саме маршрути припинили роботу та скільки часу триватимуть обмеження.
Інформації про точні терміни відновлення руху поки немає.
Пасажирам варто враховувати можливі затримки під час планування поїздок столицею.
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