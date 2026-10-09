В Киеве частично остановился общественный транспорт из-за проблем с электроснабжением — какие районы пострадали

В Киеве 9 октября возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения движения пока зафиксировали в трех районах столицы. Об этом сообщает КП «Киевпастранс», пишет УНН.

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По информации коммунального предприятия, проблемы с электроснабжением повлияли на работу общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева.

Из-за отсутствия напряжения движение части транспорта временно приостановлено.

Когда восстановят движение транспорта

В «Киевпастрансе» пока не уточнили, какие именно маршруты прекратили работу и сколько времени продлятся ограничения.

Информации о точных сроках восстановления движения пока нет.

Пассажирам следует учитывать возможные задержки при планировании поездок по столице.

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