В Киеве частично остановился общественный транспорт из-за проблем с электроснабжением — какие районы пострадали
Киев • УНН
В Киеве частично приостановили движение общественного транспорта из-за отсутствия напряжения. Ограничения действуют в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.
В Киеве 9 октября возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения движения пока зафиксировали в трех районах столицы. Об этом сообщает КП «Киевпастранс», пишет УНН.
Подробности
По информации коммунального предприятия, проблемы с электроснабжением повлияли на работу общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева.
Из-за отсутствия напряжения движение части транспорта временно приостановлено.
Когда восстановят движение транспорта
В «Киевпастрансе» пока не уточнили, какие именно маршруты прекратили работу и сколько времени продлятся ограничения.
Информации о точных сроках восстановления движения пока нет.
Пассажирам следует учитывать возможные задержки при планировании поездок по столице.
Киев переходит в режим выживания — Кличко призвал жителей выезжать за пределы столицы08.10.26, 22:45 • 16263 просмотра