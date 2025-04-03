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У Кривому Розі ракетний удар забрав життя 4 людей, 17 отримали поранення - ОВА

Київ • УНН

 • 4356 перегляди

Внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули 4 людини, 17 поранені. Пошкоджено будинки, авто, АЗС та адмінбудівлі. У Павлограді та Межівській громаді атаки дронів пошкодили будівлі.

У Кривому Розі ракетний удар забрав життя 4 людей, 17 отримали поранення - ОВА

Через ракетний удар по Кривому Рогу загинули 4 осіб, а постраждали - 17. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Відтак унаслідок учорашнього ракетного обстрілу Кривого Рогу, оновлені дані свідчать про те, що жертвами стали чотири людини, а 17 осіб зазнали поранень. З них 11 залишаються під наглядом лікарів. Серйозні пошкодження зазнали дев’ять багатоповерхових житлових будинків, численні авто та гаражі, а також об’єкти інфраструктури, зокрема, автозаправна станція та адміністративні будівлі.

На підтримку постраждалих організовано штаб, де можна отримати допомогу у вигляді будматеріалів, а також подати заявки на матеріальні виплати від міста. Додаткову підтримку надають благодійні організації, які активно залучаються до надання допомоги людям у цей складний час.

Крім того, у Павлограді в результаті ворожої атаки безпілотного літального апарата пошкоджено вікна на адміністративній будівлі та в двох п’ятиповерхових житлових будинках.

Тим часом, на території Межівської громади Синельниківського району, також було завдано удару дроном, внаслідок якого є пошкодження в кількох будівлях.

Як повідомляють місцеві органи влади, на даний момент інформація щодо постраждалих уточнюється.

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти02.04.25, 23:08 • 11451 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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