У Кривому Розі ракетний удар забрав життя 4 людей, 17 отримали поранення - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули 4 людини, 17 поранені. Пошкоджено будинки, авто, АЗС та адмінбудівлі. У Павлограді та Межівській громаді атаки дронів пошкодили будівлі.
Через ракетний удар по Кривому Рогу загинули 4 осіб, а постраждали - 17. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Відтак унаслідок учорашнього ракетного обстрілу Кривого Рогу, оновлені дані свідчать про те, що жертвами стали чотири людини, а 17 осіб зазнали поранень. З них 11 залишаються під наглядом лікарів. Серйозні пошкодження зазнали дев’ять багатоповерхових житлових будинків, численні авто та гаражі, а також об’єкти інфраструктури, зокрема, автозаправна станція та адміністративні будівлі.
На підтримку постраждалих організовано штаб, де можна отримати допомогу у вигляді будматеріалів, а також подати заявки на матеріальні виплати від міста. Додаткову підтримку надають благодійні організації, які активно залучаються до надання допомоги людям у цей складний час.
Крім того, у Павлограді в результаті ворожої атаки безпілотного літального апарата пошкоджено вікна на адміністративній будівлі та в двох п’ятиповерхових житлових будинках.
Тим часом, на території Межівської громади Синельниківського району, також було завдано удару дроном, внаслідок якого є пошкодження в кількох будівлях.
Як повідомляють місцеві органи влади, на даний момент інформація щодо постраждалих уточнюється.
Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти02.04.25, 23:08 • 11451 перегляд