В Кривом Роге ракетный удар унес жизни 4 человек, 17 получили ранения - ОВА
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли 4 человека, 17 ранены. Повреждены дома, авто, АЗС и админздания. В Павлограде и Межевской громаде атаки дронов повредили здания.
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли 4 человека, а пострадали - 17. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Таким образом, в результате вчерашнего ракетного обстрела Кривого Рога, обновленные данные свидетельствуют о том, что жертвами стали четыре человека, а 17 человек получили ранения. Из них 11 остаются под наблюдением врачей. Серьезные повреждения получили девять многоэтажных жилых домов, многочисленные авто и гаражи, а также объекты инфраструктуры, в частности, автозаправочная станция и административные здания.
В поддержку пострадавших организован штаб, где можно получить помощь в виде стройматериалов, а также подать заявки на материальные выплаты от города. Дополнительную поддержку оказывают благотворительные организации, которые активно привлекаются к оказанию помощи людям в это сложное время.
Кроме того, в Павлограде в результате вражеской атаки беспилотного летательного аппарата повреждены окна на административном здании и в двух пятиэтажных жилых домах.
Тем временем, на территории Межевской громады Синельниковского района, также был нанесен удар дроном, в результате которого есть повреждения в нескольких зданиях.
Как сообщают местные органы власти, на данный момент информация о пострадавших уточняется.
Враг ударил по Кривому Рогу: 4 погибших и 15 раненых, среди них есть дети02.04.25, 23:08 • 11447 просмотров