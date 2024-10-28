У Кривому Розі пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Кривому Розі зафіксовано звуки вибуху після оголошення повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
У Кривому Розі чутно звуки вибуху, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше у низці областей була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Згодом з'явилось повідомлення про швидкісну ціль на Кривий Ріг.
Міська та обласна влада наразі інформацію про вибух не коментувала.
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