В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ

В Кривом Роге были слышны звуки взрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Детали

Как сообщают корреспонденты Суспільного, в Кривом Роге слышны звуки взрыва.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракетной опасности - вражеской ракете в направлении Кривого Рога.

"Ракета на Кривой Рог" - сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

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